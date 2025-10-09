Egiptul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 grație unei duble a lui Mohamed Salah

Naţionala Egiptului s-a calificat miercuri la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018, informează AFP.