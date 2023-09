Ei sunt fotbaliștii care l-au fascinat pe Ilie Dumitrescu la meciul România- Kosovo. “S-au ridicat la un nivel foarte bun”

Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul internațional român și actual analist, a remarcat mai mulți jucători după victoria României cu Kosovo, 2-0, în preliminariile EURO 2024.

„Aș vrea să-l remarc pe Bancu. A făcut două meciuri foarte bune! Cuplul de fundași centrali a făcut, de asemenea, un meci bun, chiar și cu acea greșeală a lui Burcă. Screciu a făcut și el un meci foarte bun, a fost activ, a făcut conexiunea între compartimente. Foarte mulți jucători s-au ridicat la un nivel bun. Ianis mi-a plăcut, a interpretat foarte bine fazele” a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

„A fost inspirat Edi, a creat un echilibru între ofensivă și apărare. Încet, încet, am reușit să stopăm orice acțiune a lor. Am văzut un calm al jucătorilor noștri. După ce am văzut că am marcat primul gol, mi-am dat seama că scorul va fi mai mare, fiindcă vor fi spații, iar noi vom reuși să profităm de ele”, a spus Ilie Dumitrescu.