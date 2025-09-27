Eintracht Frankfurt a învins Borussia Monchengladbach în deplasare, într-un meci cu 10 goluri

Echipa germană Eintracht Frankfurt a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 6-4, formaţia Borussia Monchengladbach, într-un meci din etapa a 5-a din Bundesliga.

Cu nouă puncte, echipa din Frankfurt e pe locul 4

Eintracht nu a avut milă de Borussia Monchengladbach în meciul direct, de pe Borussia-Park. Koch a deschis scorul în minutul 11, Knauff a făcut 2-0 patru minute mai târziu, iar Jonathan Burkardt a majorat diferenţa în minutul 36.

După numai trei minute oaspeţii au mai înscris odată, prin Fares Chaibi, şi Can Uzun a stabilit scorul pauzei cu golul său din minutul 45+1. Minutul 47 a adus un nou gol al lui Koch şi Eintracht conducea cu un neverosimil 6-0 pe terenul Borussiei Monchengladbach.

Elevii lui Dino Toppmoller au redus turaţia şi gazdele au înscris prin Castrop, în minutul 72. Tabakovic a marcat şi el în contul Borussiei, după şase minute, iar Engelhardt a înscris al treilea gol al gazdelor în minutul 83. Ranos a stabilit rezultatul final cu un gol în minutul 90+9 şi Eintracht s-a impus cu 6-4 în deplasare.

Cu nouă puncte, echipa din Frankfurt e pe locul 4, în timp ce Monchengladbach e ultima, a 18-a, doar două puncte.