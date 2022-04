„El a stat la cutie până în 2012-2013!”. S-a aflat cine i-a vândut Steaua lui Becali în 2003! Acuzații fără precedent!

FCSB și CSA Steaua se află într-un conflict interminabil. Fanii sunt împărțiți, la fel cum este și lumea fotbalului. Noi amănunte din trecut au ieșit la iveală.

Mai exact, Vasile Tînjală, colonel în rezervă, a vorbit despre cele două episoade semnificative pentru istoria clubului Steaua, dar și pentru conflictul de azi (situația din 1998 și cea din 2003).

Ce s-a întâmplat în trecut

În 1998, Clubul Sportiv al Armatei a dat secția de fotbal către asociația pe care o deținea Viorel Păunescu. La doar câțiva ani după, acesta i-a predat în 2003 Steaua lui Gigi Becali, patron și în prezent.

„În 1998 pe hotărârea de Guvern o mare greșeală a avut-o ministrul Victor Babiuc și comandantul unității de al acea vreme. Domnul comandant Gațu a refuzat și a chemat un domn General, care ne-a adunat a doua zi și ne-a zis: „Din momentul de față toți care aveți în primire secția de fotbal…”

Secția de fotbal era profitabilă. Părerea mea e că cei 25 de jucători erau evaluați la 20 de milioane de dolari. Asta cred eu. Din prisma jucătorilor pentru că erau doar jucători de valoare. Eu eram la club în 1998. Eram foarte tânăr locotenent. Echipa nu găsea un președinte, iar domnul Păunescu a fost numit pe această funcție. Din 1998 până în 2003 a mers foarte bine, dar Păunescu fiind prieten cu Gigi Becali și cu Pițurcă, în 2003 domnul Becali a cumpărat foarte mulți jucători. 10-12 jucători. A dat bani, nu știu dacă au fost cu acte sau fără, dar schimbarea nu s-a făcut. Nu s-a găsit niciun act de la vremea respectivă legat de predarea de la AFC către echipa lui Gigi. Schimbarea când se face se face cu totul”, a declarat Vasile Tînjală, pentru , a declarat Vasile Tînjală, pentru ProSport.

Florin Talpan, găsit vinovat!?

„Secția de fotbal a CSA Steaua nu a mai fost prezentă, dar era pe statut. Ea nu exista, dar în statut era. Am avut acces la niște documente și am văzut. Aici are o vină și Talpan, el acum se bate în piept. Dar în 1998 Talpan a semnat actul de predare-primire. Locotenentul Talpan a semnat în 1998, da. L-am întrebat: «Florine, de ce?» Apoi, el a stat la cutie până în 2012-2013, și-a strâns documente, argumente.

Din 2003 secția de fotbal a CSA Steaua n-a mai continuat din cauza comandanților, nu i-a interesat. Talpan a făcut toate demersurile. Încă din 2015 era un ordin al ministrului Apărării Mircea Dușa, care spunea că trebuie să se pună în aplicare un ordin de înființare a echipei și comandantul de pe vremea aceea n-a vrut. Nu de înființare, că echipa era, e vorba de activare a echipei. Au fost vreo 3 demersuri ale lui Talpan, dar nu s-a putut. Probabil interesele erau prea mari”, a mai declarat colonelul, pentru sursa citată.