Elena Rybakina a învins-o pe Iga Swiatek la Turneul Campioanelor de la Riad

Jucătoarea kazahă Elena Rybakina (6 WTA) a învins-o luni pe poloneza Iga Swiatek (2 WTA) cu 3-6, 6-1, 6-0, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită).

Rybakina este ultima calificată la Turneul Campioanelor

Competiția de final de sezon din circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) este dotată cu premii totale de 15,5 milioane de dolari.

Elena Rybakina, ultima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor, s-a impus după o oră și 37 de minute de joc.

Sâmbătă, Iga Swiatek și Elena Rybakina câștigaseră primele lor meciuri în grupa ‘Serena Williams’. Swiatek, câștigătoarea competiției la ediția din 2023, s-a impus cu 6-1, 6-2 în fața americancei Madison Keys (N.7), în timp ce Rybakina a dispus cu 6-3, 6-1 de americanca Amanda Anisimova (N.4), având nevoie de doar 57 minute de joc.

În această grupă, luni mai are loc partida dintre Amanda Anisimova și Madison Keys.

Rybakina este foarte aproape de calificarea în semifinalele competiției. Rybakina a învins-o pentru prima oară în acest an pe Swiatek după patru eșecuri.

Turneul Campioanelor – WTA Finals – reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului la simplu și cele mai bune opt perechi de dublu din lume.