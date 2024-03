Elevii lui Daniel Oprița au dat cărțile pe față după ratarea play-off-ului: „Cea mai mare durere de când sunt aici!/ Am ajuns să suferim!”

CSA Steaua a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 2 după eșecul din deplasare cu CS Mioveni (0-2).

Elevii lui Daniel Oprița au vorbit după eșecul usturător. Iată ce au avut de declarat Adrian Ilie și Daniel Vîrtej.

„Cea mai mare durere de când sunt aici!/ Am ajuns să suferim!”

„De departe cea mai tristă seară! Ne-am dorit să câștigăm ultimele două meciuri, dar din păcate… am făcut un meci bun în prima repriză, dar am pierdut. Acum, trebuie să ridicăm capul, să câștigăm meciurile care au mai rămas.

În repriza a doua am încercat să forțăm în atac, era singura noastră șansă să câștigăm, dar ne-au prins pe contraatac, au marcat și ne-au bătut. Cea mai mare durere de când sunt aici, de cinci ani. Am simțit că am dezamăgit pe toată lumea.

Sunt mulți suporteri care au venit după noi, voiam să îi facem fericiți. Îmi pare rău pentru tot parcursul nostru din acest sezon, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Fanii au fost mereu lângă noi, deplasări lungi, de 10-12 ore, meritau mai mult.

Sunt sigur că vor fi în continuare alături de Steaua!”, a spus Adrian Ilie, după meciul pierdut cu Mioveni.

„Ne pare rău că am adus clubul Steaua în acest impas, nu am prins play-off-ul. Nu trebuia să fie un obiectiv, trebuia să vină de la sine. Suntem conștienți că de acum vom juca în play-out și ne pregătim pentru ce va urma.

Nu cred că play-off-ul s-a pierdut în ultimele meciuri, s-a pierdut pe parcurs, contra unor echipe din josul clasamentului. Din păcate, am ajuns să suferim și să trăim aceste clipe grele.

Pe fani îi înțeleg, e normal să fie supărați. Când reprezinți Steaua, cel mai mare club din România… au avut dreptate, dar nu avem ce face. Trebuie să ținem capul sus și trebuie să câștigăm meciurile pe care le mai avem, cât de cât să o scoatem la capăt”, a spus Daniel Vîrtej, după eșecul din deplasare.