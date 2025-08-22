Elias Charalambous a dat verdictul după egalul cu Aberdeen: ”Totul se va decide la București”

FCSB a terminat la egalitate duelul cu Aberdeen, scor 2-2, din prima manșă a play-off-ului Europa League.

Daniel Bîrligea și Darius Olaru au înscris primele două goluri ale partidei, însă scoțienii au reușit să revină pe final și au egalat.

Juri Cisotti a primit cartonașul roșu după un fault prin alunecare.

Elias Charalambous a oferit o primă reacție după duelul cu scoțienii. Tehnicianul cipriot a vorbit despre cartonașul roșu primit de Cisotti, precum și despre șansele de calificare.

”Arătăm că echipa poate să joace din ce în ce mai bine, asta e cel mai important pentru mine. Avem un meci de campionat, după care vom da totul ca să ne calificăm.

(n.r. – despre cartonașul roșu al lui Cisotti) N-am văzut, dar mi s-a părut că a fost un roșu acordat ușor. Deciziile arbitrului au fost verificate, sper că au luat deciziile bune, dar cred că a fost cam mult, asta e, trebuie să luăm lucrurile ca atare. Ne vom pregăti pentru meciul de duminică și, apoi, pentru cel din Europa League.

(n.r. – șansele de calificare) 50-50, da! V-am spus înainte că totul se va decide la București, am avut din nou mulți fani, mulți români au venit să ne susțină. Sunt sigur că vom avea o atmosferă incredibilă la București.