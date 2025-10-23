Elias Charalambous a descris-o pe Bologna, înaintea duelului de foc din Europa League

FCSB se pregătește pentru duelul crucial din Europa League cu Bologna, un adversar pe care cipriotul Elias Charalambous îl descrie ca fiind „foarte bine organizați tactic”. Antrenorul a vorbit la conferința de presă de dinaintea meciului programat joi, 23 octombrie, pe Arena Națională, subliniind dificultatea întâlnirii cu o echipă solidă din Serie A, care ocupă locul 5 în campionat, la doar trei puncte în spatele liderului AC Milan.

Charalambous a recunoscut valoarea adversarilor, apreciindu-le structura tactică și calitatea individuală a jucătorilor, dar a insistat că forma echipei sale va juca un rol decisiv în acest meci.

„Urmăresc în general fotbalul italian, sunt foarte bine organizaţi tactic.

E cunoscut faptul că fotbalul italian este printre cele mai organizate tactic din lume, iar analizând Bologna, şi ei sunt foarte bine organizaţi tactic, dar au şi jucători individuali foarte buni, care pot face diferenţa oricând.

Dar cel mai important este ca noi să fim într-o formă bună”, a spus Charalambous, la conferința de presă de miercuri.

În același timp, Charalambous a abordat recentul val de critici la adresa jucătorilor, inclusiv după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu Metaloglobus (1-2). El a cerut respect pentru jucători, subliniind că aceștia sunt oameni cu familii și vieți personale.

„Trebuie să respectăm jucătorii. Și nu mă refer în mod special la Alibec, ci la modul general. Aici, toată lumea deschide gura și spune ce vrea. Judecăm oamenii, vorbim despre ei. Dacă mă trezesc mâine și vreau să critic pe cineva? Pot spune multe. Nu este drept!

Am spus mereu că acceptăm critica constructivă, dar ceea ce se întâmplă aici este o nebunie! Îmi pare rău, dar cum vorbiți la modul general despre jucători… E prea mult! Știu că nu trecem printr-o perioadă bună, dar trebuie să fim respectați.

Nu mă refer la România sau la Cipru, ci la fotbal, la cum ne comportăm cu oamenii. Am auzit și alte lucruri despre ultimul joc, lucruri pentru care poți fi dat în judecată!

Jucătorii au familii, au copii, soții, mame, tați, iar ei aud asta. E prea mult! Prea mult! Înțelegeți ce zic? Nu mă refer la cineva anume.”, a spus Elias Charalambous.