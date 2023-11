Elias Charalambous a identificat marea problemă a echipei sale: „N-ar trebui să ajungem în această situație!”

FCSB a înregistrat un nou rezultat de egalitate. De data aceasta, bucureștenii au bifat scorul de 1-1 cu cei de la Oțelul, în Cupa României.

Elias Charalambous a vorbit despre echipa sa. Iată ce a spus despre problema identificată.

„N-ar trebui să ajungem în această situație!”

„A fost un meci greu, am înscris un gol. Am fost informat că a fost valabil golul secund. După am luat gol din fază fixă, pe final. Dar mai avem un meci în competiție și ne putem califica.

Acum ne luăm gândul de la Cupă, urmează un meci în campionat. E ceva ce trebuie să analizăm (n.r. faptul că FCSB ia goluri pe final). N-ar trebui să ajungem în această situație.

Jucătorii schimbați cu siguranță nu vor fi fericiți, dar trebuie să îi menajăm, avem alt meci în câteva zile. Am discutat înainte de meci că vom face câteva schimbări la pauză.

Nu am jucat grozav, știam că Oțelul se apară foarte bine și e compact. Trebuie să ne îmbunătățim”, a spus Charalambous, după meciul cu Oțelul.