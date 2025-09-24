Elias Charalambous a reacționat după ce i s-a cerut demisia: ”Încerc să fiu întotdeauna calm”

FCSB debutează joi, 25 septembrie, în faza principală a UEFA Europa League împotriva celor de la Go Ahead Eagles, de la ora 19:45.

Elias Charalambous a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei și a declarat că își dorește ca jucătorii săi să reușească să își găsească motivația necesară pentru a se impune împotriva olandezilor.

De asemenea, tehnicianul cipriot a fost întrebat despre o eventuală demisie având în vedere rezultatele slabe înregistrate în ultima vreme.

”Sunt două competiții diferite, campionatul și Europa. Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri. Trebuie să arătăm mult mai bine ca să facem față. Sper ca mâine să avem un start bun și să ne schimbăm situația în care ne aflăm.

Suntem obișnuiți cu acest lucru (n.r. ca Gigi Becali să anunțe echipa), nu e ceva neobișnuit pentru noi.

Istoria nu are legătură cu meciul de mâine. A trecut mult timp de la meciul cu Ajax. Ne amintim, e vorba de un duel dintre România și Olanda, dar nu are legătură cu meciul de mâine. Sezonul trecut ne-am descurcat bine în această competiție, de ce să nu o facem și în acest an?

Toți jucătorii se antrenează bine. Cei cu minute mai puține au șansa de a arăta ce pot, de a-și arăta valoarea, pentru că o au. Avem în față un adversar foarte bun. Au câștigat Cupa. Nu e ușor să câștigi Cupa într-o țară cu un asemenea fotbal. Am analizat multe meciuri, inclusiv cel cu Ajax. Au controlat jocul, au fost mai buni decât Ajax. Pentru unii poate pare că nu va fi greu pentru că nu au experiență în Europa, dar nu e așa”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

”Traversăm un moment dificil în campionat. Când lucrurile merg bine toată lumea vorbește frumos, când nu, atunci trebuie să faci față criticilor. Acceptăm acest lucru. Suntem la un club unde trebuie să fim pe primul loc. Știm că trebuie să schimbăm această situație.

Încerc să fiu întotdeauna calm. Nu suntem fericiți că lucrurile nu merg bine, dar ne facem treaba cât putem de bine. Asta e viața. Încerc să fiu același, să fac aceleași lucruri. Încercăm să ne îmbunătățim cu toții, să vorbim mai puțin și să schimbăm situația din teren.

(n.r de demisie) Și când câștigam titlul eram criticat. Câteodată critica nu e corectă. Când am venit aici nimeni nu se aștepta să stau atât de mult. Știu să fac deosebirea dintre o critică pozitivă și una negativă. Sunt deschis să ascult criticile.

Încerc să-mi fac treaba așa cum știu mai bine. Eu și jucătorii am arătat că putem face lucuri bune. Nu mă tem, mă îngrijorez pentru fani și pentru jucători. Știu foarte bine cine sunt și ce pot face. Sunt multe alte lucuri pe această lume de care să fii îngrijorat, ăsta e ultimul lucru de care să fiu îngrijorat”, a mai spus Charalambous.