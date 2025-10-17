Elias Charalambous a spus cum a primit Mihai Popescu vestea că va lipsi mult timp

Echipa de fotbal FCSB întâlnește Metaloglobus, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena 1 din Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a a Superligii.

„Aceste meciuri sunt mai greu de pregătit decât derby-urile”, surprinde tehnicianul

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că formația sa, aflată pe locul 12 în clasament, are nevoie mai mult ca niciodată de cele trei puncte în meciul cu Metaloglobus din etapa a 13-a a Superligii.

”Avem mulți jucători indisponibili înaintea acestui meci, sunt fie accidentați, fie suspendați. Am văzut că toate meciurile din Superliga sunt foarte dificile. Simt însă că suntem într-o formă foarte bună și sper să o arătăm mâine pe teren. Aceste meciuri sunt mai greu de pregătit decât derby-urile. Pe de altă parte, avem experiența acestor partide în care am pierdut multe puncte. Eu spun însă că suntem pregătiți. Trebuie să câștigăm puncte. Nu contează cu cine jucăm, trei puncte sunt trei puncte. Așa că meciul de mâine îl vom trata extrem de serios, pentru că avem nevoie de cele trei puncte mai mult ca niciodată”, a afirmat el.

„Are un caracter puternic”, a spus Charalambous despre fundașul central

Tehnicianul speră ca fundașul Mihai Popescu, accidentat în meciul naționalei României cu Austria din preliminariile CM 2026, să revină cât mai curând pe teren.

”Din păcate, Mihai Popescu s-a accidentat și va fi mult timp indisponibil. El este un jucător foarte, foarte important pentru noi, dar acesta este fotbalul. Astfel de lucruri se întâmplă și sper ca el să se întoarcă la echipă cât mai curând posibil. El a primit vestea destul de bine, pentru că uneori astfel de accidentări te pot dărâma din punct de vedere moral și psihic. Dar el are un caracter puternic, iar acest lucru îl va ajuta să se recupereze mai repede”, a precizat antrenorul.

Dawa face antrenamente doar parțial cu echipa

Elias Charalambous speră să găsească cea mai bună soluție pentru postul de fundaș în meciurile următoare.

”Pentru poziția ocupată de el trebuie să găsim soluții și sunt convins că vom găsi. Dawa a început să se antreneze, dar trebuie să fim 100% siguri când el poate intra la capacitate maximă. Face antrenamente doar parțial cu echipa pentru că nu vrem să riscăm nimic. Vlad Chiricheș are și el probleme medicale, dar nu este ceva grav. Sperăm să ni se alăture curând. Dacă poate juca fundaș central el? De ce nu? Acum câteva meciuri, când am avut o accidentare, el a jucat fundaș. Chiricheș are experiență și poate juca pe orice post”, a menționat antrenorul cipriot.