Elias Charalambous a spus totul despre relația sa cu Gigi Becali și MM Stoica înainte de FCSB – Bologna: „Nu voi sta niciodată agățat de un contract”

Elias Charalambous a ținut să lămurească anumite aspecte despre situația sa la FCSB, chiar înaintea meciului de foc pe care campioana României îl dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45 contra celor de la Bologna. Antrenorul cipriot a mărturisit că are o relație perfectă cu patronul Gigi Becali și președintele Mihai Stoica.

Ce relație are Elias Charalambous cu Gigi Becali și Mihai Stoica

FCSB are un parcurs modest în SuperLiga, iar roș-albaștrii caută să se redreseze cu o victorie în UEFA Europa League contra italienilor de la Bologna. Elias Charalambous a răbufnit la conferința de presă. Cipriotul a fost din ce în ce mai criticat, din cauza crizei FCSB-ului.

„Ascultă, am spus și înainte. Din ziua în care am venit aici, cred că am făcut multe pentru această echipă. Nu doar eu, ci și jucătorii, și toți cei din jurul echipei.

Și spun mereu. În primul rând, mă simt foarte bine aici. Relația mea cu jucătorii, cu domnul Gigi, cu Meme, cu toți oamenii de aici este incredibilă. Și nu știu când voi pleca.

Am spus mereu când am semnat contractul cu acest club, pentru mine nu este vorba despre contract, ci despre relație. Asta este cel mai important.

Când simt că nu mai sunt dorit în club sau că nu mai pot oferi nimic, atunci contractele nu contează. Nu voi sta niciodată agățat de un contract. Pentru mine, aceste lucruri nu contează. Dar dacă voi simți asta, poți fi sigur că voi fi primul care va pleca.

Restul sunt lucruri interne, care se discută în club. Știu foarte bine ce să spun și ce să discut. Dar poți fi sigur că sentimentul meu este că această echipă va reveni. Trebuie să avem răbdare. Și dacă nu aș fi crezut, nu aș fi fost aici.

Nu este vorba despre adevăr sau falsitate. Ceea ce spunem în club rămâne în club. Asta am spus și acum. Nu știu dacă înțelegi. Ce spun aici, spun aici. Dar ceea ce vorbesc cu patronul, cu Meme și cu stafful meu este ceva ce discutăm între noi”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.