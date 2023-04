Elias Charalambous a vorbit despre Dan Petrescu înainte de partida cu CFR: ”Fiecare are filosofia lui!”

Elias Charalambous este noul antrenor oficial de la FCSB.

Fostul jucător de la Vaslui s-a instalat la FCSB și a obținut deja primele puncte.

FCSB urmează să joace cu CFR în play-off-ul Superligii, iar antrenorul a vorbit despre Dan Petrescu.

„Dan Petrescu e un nume mare, un antrenor mare, îl respect. Am analizat echipa, știu cum vor juca. Avem strategia noastră, dar am un mare respect pentru el. Fiecare are filosofia lui. Fiecare vede jocul într-un fel. E un antrenor defensiv, dar face ceva bun și în atac.„, a afirmat Elias Charalambous.