Elias Charalambous anunță o revenire importantă la FCSB

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB a tras concluziile la capătul partidei cu Oţelul Galaţi și a dezvăluit că un jucător important se întoarce pe teren.

„Trei puncte importante. În prima repriză nu am avut ritmul pe care-l voiam. S-a schimbat totul în repriza a doua. Jucătorii de pe bancă au ajutat echipa.

Am avut multe ocazii, vreo 3-4 clare. Dacă nu reuşeşti să înscrii, suferi până la final. Băieţii au arătat că pot câştiga. Nu am luat gol. Nu avem timp de odihnă, trebuie să ne refacem.

Când ai situaţii şi nu ucizi jocul, trebuie să suferi până la final. Stoian şi-a dorit mult să înscrie. Sunt mulţumit de atitudinea din repriza a doua.

Cu Graovac vom vedea. Cred că Şut va fi cu noi la meciul următor. Trebuie să ne ocupăm de Young Boys. Au pierdut cu Panathinaikos în prima etapă. Trebuie să fim gata pentru un meci mare joi. Aştept ca suporterii să fie aproape de băieţi.

Cel mai bun lucru pentru a schimba situaţia este să câştigi meciuri. Ştim drumul pe care îl avem de parcurs. E un avantaj când jucătorii pot evolua pe mai multe poziţii, dar nu este despre unul sau doi jucători, ci despre o echipă întreagă”, a declarat Elias Charalambous.