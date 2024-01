Elias Charalambous are nemulțumiri după a doua victorie la scor din acest an: „Mai sunt lucruri de corectat!”

Echipa FCSB a învins, la Craiova, echipa locală Universitatea cu 3-0, în etapa a 23-a a Superligii.

„Mai sunt lucruri de corectat!”, a spus Elias Charalambous după ce FCSB a învins Universitatea cu 3-0 la Craiova

Golurile au fost marcate de Darius Olaru (45+8, din penalty), Florinel Coman (50) și David Miculescu (83).

Surprinzător, dar la finalul partidei, antrenorul oaspeților a spus că mai sunt lucruri de îmbunătățit la echipă.

„Vreau să îmi felicit jucătorii, mai ales pentru atitudine, efort. Știam că meciul va fi foarte greu. Am suferit, dar ne-am pregătit pentru asta. Am reușit să marcăm la finalul primei reprize și asta a contat foarte mult.

Am încercat să riscăm și am reușit să marcăm și golul doi. Știam că vom mai avea ocazii pe contraatac. Am jucat bine. Cel mai bun lucru este atitudinea jucătorilor. Atitudinea este de nota 10, dar întotdeauna mai sunt lucruri de corectat.

Vom vedea mâine ce mai trebuie să îmbunătățim. Azi ne relaxăm. Jucătorii trebuie să se bucure de această victorie. Craiova nu este exclusă din lupta la titlu. Nu sunt supărat pe Olaru, este căpitanul echipei, este inima echipei.

Am spus că sunt foarte mulțumit de lot. Am discutat cu patronul, cu MM (n.r. – Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație), dar ei sunt cei care iau deciziile în legătură cu transferurile.

Vom vedea dacă se va mai întâmpla ceva, dar trebuie să ne bucurăm pentru această victorie”, a spus Elias Charalambous.