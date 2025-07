Elias Charalambous, artizanul unui transfer tare în SuperLiga: „Mi-a spus că este un campionat de top”

Dinamo a fost una dintre cele mai active echipe din România în această fereastră de transferuri. „Câinii” au semnat cu Charalampos Kyriakou, un mijlocaș defensiv cu 69 de apariții la națională, care s-a consultat cu un rival al „câinilor” de la FCSB.

Charalampos Kyriakou a venit la Dinamo după ce a vorbit cu un membru din staff-ul FCSB-ului

Charalampos Kyriakou s-a despărțit definitiv în această vară de Apollon Limassol. Mijlocașul defensiv a semnat astfel din postura de jucător liber de contract cu Dinamo.

În vârstă de 30 de ani, internaționalul cipriot cu 69 de selecții în naționala țării sale a vorbit despre transferul său la echipa din „Ștefan cel Mare”, dezvăluind că cel care l-a încurajat și mai tare să accepte oferta a fost chiar Elias Charalambous, antrenorul cipriot de la FCSB.

„Ştiu că Dinamo este unul dintre cluburile mari de aici, cu multe trofee. Chiar dacă în ultimii ani nu au avut rezultate, a fost o provocare interesantă.

Când am vorbit cu antrenorul, nu mi-a luat mult timp să decid. M-a sunat şi mi-a spus ce vrea să facă. Eram în vacanţă, aşa că am zis:

‘De ce nu?’. Este un club mare, cu mulţi fani, aşa că acesta a fost principalul motiv pentru care am dorit să am capitolul meu la Dinamo.

Elias Charalambous și-a încurajat conaționalul să semneze cu Dinamo

Când m-a sunat, am avut un apel video şi am văzut pe faţa lui că este un gentleman, ştie ce vrea. A fost uşor să discut cu el, să-i spun gândurile mele, iar el mi-a împărtăşit ideile lui. A existat o conexiune, aşa că nu am stat mult pe gânduri în privinţa venirii aici.

Apoi am vorbit cu Elias Charalambous, care mi-a spus că este un campionat de top. A fost o provocare nouă pentru mine, fiindcă am jucat doar în Cipru şi mi-am dorit mereu să merg să joc în străinătate. Aşa că am spus: ‘Ok, hai să facem asta’”, a spus Kyriakou Charalampos, citat de