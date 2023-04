Elias Charalambous dezvăluie ce a găsit la FCSB: „Sunt recunoscut acum oriunde merg. E multă presiune să reușesc”

După debutul la FCSB, în victoria cu Sepsi (2-1), cipriotul Elias Charalambous (42 de ani) a vorbit despre numirea sa pe banca roș-albaștrilor.„Am avut noroc că am jucat în România acum câțiva ani și cunosc cum stau lucrurile. Oamenii m-au primit foarte bune. Sunt fericit. Am început să lucrez de săptămâna trecută și vom lupta pentru câștigarea campionatului.

Cum am ajuns aici? Am discutat cu agentul meu acum ceva timp. Am avut o primă conversație acum o lună,. Cei de la FCSB au întrebat despre mine, iar în cele din urmă am ajuns la o înțelegere.

Echipa este bine organizat. Este un club uriaș al țării, cu o istorie bogată. În București sunt recunoscut acum oriunde merg. E multă presiune să reușesc. Am început bine, însă toate meciurile sunt dificile în play-off. Toate sunt niște derby-uri.

Este o onoare să fiu aici. Am primit multe mesaje de la ciprioți care locuiesc în România sau din Cipru. Mi-au urat succes și le mulțumesc.

În echipă nu sunt foarte mulți străini, doar șapte. Se pune mai mult accent pe jucătorii românii, ceea ce este bine”, a spus Elias Charalambous, citat de sportmedia.ro.