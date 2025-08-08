Elias Charalambous, după ce FCSB a întors rezultatul și a adus victoria: „Sper că victoria de azi va fi un restart pentru noi”

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, într-o conferință de presă susținută după victoria cu 3-2 din meciul cu FC Drita, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că speră ca acest succes să reprezinte un restart pentru formația sa.

„Victoria este întotdeauna victorie și suntem fericiți când o obținem. A fost o victorie tensionată, dar am spus înainte de meci că nimic nu se va decide astăzi. Pentru că peste o săptămână va avea loc a doua parte a acestei duble. Sper că victoria de azi va fi un restart pentru noi”, a spus el.

„Adversarii au marcat la cele două ocazii avute, în debutul fiecărei reprize. Însă ceea ce mă bucură pe mine este reacția pe care am văzut-o la jucătorii mei, pentru că nu e ușor să fii condus cu 2-0 și să întorci scorul. Sper ca această reacție să ne dea putere și spirit în meciurile următoare. În prima repriză nu ne-am arătat calitățile pe care le avem. Poate că aveam în minte rezultatele din ultimele partide. Dar în repriza secundă am reușit să revenim și cu ajutorul jucătorilor care au intrat de pe bancă. Acesta este lucrul cel mai important pentru mine, faptul că am întors rezultatul, pentru că în ceea ce privește soarta calificării nimic nu e decis. Suntem conștienți că ne va aștepta un meci extrem de greu în Kosovo”, a adăugat Charalambous.

Antrenorul cipriot a explicat că numai prin victorii jucătorii săi pot acumula încredere în forțele proprii.

„Când nu ești în cea mai bună formă cel mai important lucru e să câștigi meciuri. Prin victorii, chiar dacă nu joci așa de bine, câștigi încredere. Eu știu că noi putem juca mai bine decât am făcut-o azi. Nu spun că am făcut un joc fantastic, dar victoria e importantă să ieșim din această situație. Sper că putem construi pe această victorie”, a menționat Elias Charalambous.