Elias Charalambous este precaut înaintea returului cu Drita: „Șansele de calificare sunt egale”

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, înaintea meciului cu formația kosovară FC Drita, din cea de-a doua manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League, că șansele de calificare în play-off sunt egale chiar dacă în partida tur a câștigat cu 3-2 pe teren propriu.

„Iubesc să fiu sub presiune”, susține tehnicianul

FCSB se pregătește de returul cu Drita din turul 3 preliminar al Europa League. După victoria cu 3-2 din turul de pe Arena Națională, roș-albaștrii merg la Priștina cu gândul la calificarea în play-off.

„Așteptările noastre sunt că avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate. Știm cât am luptat în primul meci. Chiar dacă am câștigat, sansele sunt 50-50 și pentru joi. Am rezolvat ceva probleme, am primit ușor niște goluri, consider eu.

Avem pasiune, energie, avem în minte să înscriem. Nu ne vom apăra, este un meci foarte important pentru noi, e clar.

Primele noastre impresii despre Kosovo? Din primul moment în care am pășit, totul este fantastic, toți s-au comportat extraordinar cu noi, am fost tratați bine. Am fost cu națioanal țării mele aici, la Priștina, Kosovo s-a dezvoltat foarte mult și bine.

(n.r Au fost multe transferuri din Kosovo în fotbalul românesc, v-ar interesa cineva de aici?) Nu am în minte asemenea lucruri. Da, mulți fotbaliști din Kosovo au venit în România, ceea ce demonstrează calitatea jucătorilor. Poate, după meci, sesizăm ceva și am putea vorbi despre cineva, până acum n-am făcut-o.

Echipa a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele. Ca marile cluburi. Putem face multe lucruri bune. Vom da de un adversar focusat pe meci, un adversar puternic.

Presiunea la acest club este zilnică. Avem presiune în toate meciurile, vrem să învingem, vrem să jucăm bine. Știm că toți vor să creeze atmosferă în jurul echipei. Dar știm cine suntem, ce vrem, unde trebuie să îmbunătățim.

V-am zis, iubesc să fiu sub presiune. Și jucătorii trebuie să fie sub presiune, de aceea sunt la FCSB, altfel, n-ar mai fi la FCSB.

Suporterii nu ne vor fi alături, dar energia lor ne este alături. Și vom juca pentru ei, cu gândul la ei. Știm că va fi o atmosferă cu presiune, dar jucătorii mei știu să joace astfel de dueluri. E cel mai bine pentru jucători”, a declarat Charalambous.