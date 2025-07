Elias Charalambous îi răspunde lui Gicu Grozav, înaintea confruntării directe cu Petrolul: „Astfel de declarații sunt făcute de jucători slabi, care probabil sunt deranjați de faptul că ei nu sunt aici”

Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a reacționat ferm la acuzațiile, cum că echipa lui este arogantă, care au apărut în spațiul public după cel mai recent meci al echipei roș-albastre. La conferința de presă susținută joi seară, tehnicianul cipriot a declarat că nu este la curent cu declarațiile ce vizează echipa sa, însă le consideră nefondate.

Cipriotul a fost extrem de deranjat de declaraţiile lui Grozav, susţinând că jucătorii săi nu au fost niciodată aroganţi. Mai mult, el a spus că aceste declaraţii sunt făcute de „jucători slabi”, care şi-ar fi dorit să joace la FCSB:

„Nu știam despre aceste declarații. Le aud acum pentru prima oară, dar cum am putea fi aroganți după ultimul meci? Am mers mai departe, însă nu am câștigat, deci nu văd de ce am fi aroganți”, a spus Charalambous. El a continuat prin a sublinia că atât el, cât și jucătorii săi, au tratat mereu cu modestie și respect fiecare adversar.

Antrenorul a folosit o analogie sugestivă pentru a descrie cât de simplu este să judeci de la distanță efortul unei echipe: „E ca atunci când te uiți pe geam și vezi pe cineva conducând o mașină frumoasă și începi să-l acuzi că și-a câștigat banii din afaceri necurate, fără să știi cât a muncit pentru acel lucru.”

Charalambous a ținut să transmită și un mesaj categoric pentru contestatari: „Nu-mi subestimați jucătorii, nu subestimați munca pe care o fac ei. N-au arătat niciodată aroganță, ci dimpotrivă, au arătat mereu opusul. Astfel de declarații sunt făcute de jucători slabi, care probabil sunt deranjați de faptul că ei nu sunt aici.”

FCSB s-a calificat în următoarea fază a competiției, însă antrenorul subliniază că echipa rămâne concentrată pe muncă și pe respectul pentru fotbal, fără a arăta superioritate față de adversari.