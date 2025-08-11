Elias Charalambous, lăsat perplex după al treilea eșec consecutiv al lui FCSB: „Nu am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat”

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, s-a declarat stupefiat după înfrângerea cu 0-1 în fața nou-promovatei Unirea Slobozia, acesta fiind al treilea meci consecutiv pierdut de campioana ultimelor două sezoane din Superliga României. Tehnicianul cipriot a recunoscut că nu găsește explicații pentru acest rezultat surprinzător, subliniind lipsa de energie și claritate a echipei sale în ultima treime a terenului.

Charalambous a admis că gândul la meciul european ar fi putut influența prestația jucătorilor, menționând că acest aspect, dacă s-a întâmplat, reprezintă o greșeală. Totodată, a subliniat că problemele de finalizare ale echipei persistă în acest sezon și că trebuie găsite soluții rapid, însă este convins că FCSB are timp să recupereze atât în campionat, cât și în cupele europene.

„Nu am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat astăzi.Am avut posesia, însă s-a întâmplat ceva la care nu te aștepți în fotbal. Nu am avut energia pe care o avem, de obicei, în astfel de meciuri. Am controlat, am pasat, însă am ajuns în ultima treime fără să avem claritate. Este un rezultat șocant, nu ne așteptam la așa ceva. Nu putem schimba nimic acum, s-a întâmplat.

Avem timp să recuperăm în campionat, însă trebuie să demonstrăm că putem. Avem șansa să trecem mai departe în cupele europene și vom vedea ce vom face în campionat. Uneori nu poți controla emoțiile jucătorilor, este ceva ce nu mi-am dorit să se întâmple. Poate că aveam partida europeană în minte, însă, dacă am făcut asta, este o greșeală.

Uneori ai nevoie și de noroc în fotbal. Uneori poți avea noroc, alteori nu. Dacă avem ocazii și nu marcăm, poate este vorba de claritate. Este o problemă continuă în acest sezon și trebuie să-i găsim o rezolvare. Nu sunt îngrijorat de returul cu Drita, însă trebuie să găsim soluțiile pentru a câștiga partida. Nu vă pot spune motivele pentru care nu marcăm… ajungem acolo, dar nu reușim”, a declarat Elias Charalambous.