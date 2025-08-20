Elias Charalambous, noi detalii despre lipsa a trei jucători din duelul cu Aberdeen: ”Nu depinde de noi”

FCSB dispută, joi, meciul tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de la ora 21:45.

Trei jucători esențial au șanse să nu ajungă în Scoția din cauza vizelor, fiind extracomunitari. Este vorba despre Risto Radunovic, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana.

Mihai Stoica a declarat că au fost luate măsurile necesare în vederea rezolvării situației, dar antrenorul Elias Charalambous a dezvăluit că nimic nu este clar.

”Băieții sunt la hotel. Din păcate, nu depinde de noi. Clubul a făcut tot posibilul. Au venit cu noi, dar momentan nu au voie să se antreneze deoarece actele nu sunt gata. Să ratezi un antrenament nu e sfârșitul lumii, nu ne va afecta atât de mult mâine. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții. Sper să aibă voie să joace, dar nu ține de noi.

Jocurile europene sunt total diferite de cele din campionat. Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil.

Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție. Mâine va fi un alt tip de meci. Am analizat ultimele lor partide și ne așteptăm la un meci greu.

Stadionul arată superb. Sperăm să vedem un meci frumos. Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă.

Fanii noștri sunt peste tot; oriunde jucăm, acolo vin. Este ceva ce am simțit din prima zi când am ajuns aici și nu știam înainte să vin. Pentru noi, este ceva uimitor. Clubul arată cât de uriaș este și peste tot în lume avem fani.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții, nu sunt îngrijorat. Avem jucători. Sper să aibă voie să joace, vom vedea. Nu e ceva ce depinde de noi”, a spus Charalambous.