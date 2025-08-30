Elias Charalambous recunoaște că nu îl contrazice pe Gigi Becali privind transferurile

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a declarat în conferința de presă premergătoare derby-ului cu CFR Cluj că deciziile privind transferurile rămân la latitudinea patronului Gigi Becali.

Tehnicianul cipriot a subliniat că orice jucător dorit de club este binevenit, dar el nu decide cine vine sau pleacă de la echipă. Finanțatorul FCSB a oferit până acum 4,5 milioane de euro pentru atacantul Louis Munteanu, iar această mutare rămâne în perioada de negocieri, CFR Cluj dorind un preț mai mare, în jur de 10 milioane de euro.

Charalambous insistă că misiunea sa este să antreneze echipa, iar deciziile cu privire la jucători sunt prerogativa conducerii. FCSB încearcă să își îmbunătățească jocul după un început de sezon mai ezitant și are ambiția de a câștiga din nou campionatul în acest an.

„Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile.

CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte.

Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, ne place să visăm, dar trebuie să fim modești. Trebuie să privim realitatea, să luăm pas cu pas. Nimeni nu știe cât de departe putem ajunge. Avem așteptări mari, dar trebuie să știm cine suntem. Vom încerca să ajungem cât mai departe. Trebuie să câștigăm din nou campionatul. E foarte important să începem să câștigăm puncte.

Nu am început foarte bine sezonul, dar știm foarte bine că avem calitatea de a ne îmbunătăți. Campionatul din România e greu, unele echipe sunt mai bune în acest an. Nu ne concentrăm la adversari, trebuie să ne facem treaba bine. Prioritatea e să ne îmbunătățim, atât individual, cât și ca echipă.”, a declarat Elias Charalambous în conferința de presă.