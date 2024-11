Elias Charalambous, semnal de alarmă după FC Botoșani – FCSB 1-0: ”Când ratezi cum am făcut-o noi astăzi, plătești”

În ciuda faptului că a început prin a se declara mulțumit de prestația elevilor săi în partida FC Botoșani – FCSB 1-0, Elias Charalambous a motivat acest eșec prin numeroasele ocazii ratate.

Elias Charalambous, prima reacție după FC Botoșani – FCSB 1-0

La scurt timp după încheierea restanței din etapa a 4-a a SuperLigii, tehnicianul cipriot a tras un semnal de alarmă în privința ineficacității echipei sale, dar, în același timp, a încercat să treacă peste această înfrângere.

”Era finalul meciului și trebuia să riscăm. Am luat acel gol. Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei, au dat totul în acest meci. Uneori câștigi, alteori nu. Astăzi nu am reușit, asta este. Vom analiza, să vedem ce nu a mers.

Trebuie să ne regrupăm, pentru că duminică avem meci. Mergem mai departe. În aceste meciuri, când ai ocazii cum au fost ale noastre și nu marchezi, poți să plătești. Asta s-a întâmplat.

Am plătit pentru ocaziile irosite. În astfel de meciuri, discuți mai repede de luptă și de acțiuni individuale”, au fost explicațiile lui Elias Charalambous pentru înfrângerea de la Botoșani, la .

FCSB a fost învinsă de FC Botoșani, scor 0-1, cu un gol marcat în minutele de prelungire. Zoran Mitrov a transformat impecabil o lovitură liberă de la 20 de metri și astfel cele 3 puncte au rămas în Moldova.