Elias Charalambous, sincer după ce a câștigat greu cu FC Voluntari: ”V-am spus că va fi un meci dificil!”

FCSB a învins pe FC Voluntari, scor 2-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii.

Partida a fost rezolvată de Florinel Coman, care a marcat o dublă.

La finalul meciului, antrenorul FCSB-ului a oferit mai multe declarații.

El a punctat faptul că a știut de la început că va avea parte de un meci dificil.

”V-am spus că va fi un meci dificil. Nu am început bine, am primit gol. Am vorbit cu ei la pauză să schimbăm ceva. Am devenit mult mai agresivi, iar atitudinea s-a schimbat. Azi a fost vorba despre atitudine. Lipsa de agresivitate a fost cea mai mare problemă în prima repriză.

Am schimbat câteva lucruri. Avem nevoie de jucători care fac diferența. Trebuie să ne recuperăm, urmează un meci greu. Toate schimbările au fost bune. Mulți dintre jucătorii care intră de pe bancă schimbă jocul.

Nu știu ce s-a întâmplat între Pintilii și arbitru. ”Pinti” este o legendă în România, a cerut să fie respectat.

Vrem să împărțim această victorie cu Pantea. Va fi foarte dificil cu Petrolul Ploiești. Am spus că va fi dificil. Mulți au ridicat din sprânceană, dar așa a fost”, a declarat Elias Charalambous.