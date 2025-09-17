Elina Svitolina a calificat în premieră Ucraina în semifinalele Billie Jean King Cup

Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina a calificat echipa țării ei în semifinalele Billie Jean King Cup pentru prima dată în istorie.

Spania a ratat semifinalele, pentru prima dată în ultimii 17 ani

Ea a învins-o pe spaniola Paula Badosa cu 5-7, 6-2, 7-5, miercuri, la Shenzhen. Anterior, Marta Kostyuk a adus Ucraina în avantaj în sferturile de finală împotriva Spaniei, impunându-se în faţa sportivei Jessica Bouzas Maneiro cu 7-6 (3), 6-2. Ibericele au ratatat, pentru prima dată după 2008, accederea în penultimul act.

„Sunt foarte mulţumită de performanţa echipei – nu doar de prestaţia mea, pentru că este nevoie de multă lume, de toţi cei de aici, îmbrăcaţi în treningurile Ucrainei”, a declarat pe Svitolina, deţinătoarea recordului ţării sale la simplu în Cupa Billie Jean King, cu 18 victorii.

„A fost foarte greu, deoarece Paula este o luptătoare şi o jucătoare excelentă. Este foarte important pentru această echipă şi pentru ţara noastră să ajungem în semifinale pentru prima dată”, a completat ea.

Ucraina va înfrunta campioana en titre Italia în semifinalele de vineri.