Elisabeta Lipă felicită România pentru rezultatele de la Campionatul Mondial de Canotaj: ”Sportivii noștri au fost niște eroi!”

Elisabeta Lipă, președinta Agenției Naționale pentru Sport, a oferită o primă reacție în urma rezultatelor extraordinare obținute de echipele de canotaj ale României la Campionatul Mondial din Serbia, unde sportivii români au obținut nu mai puțin de cinci medalii.

Fosta canotoare a avut numai cuvinte de laudă la adresa sportivilor români, pe care i-a numit ”eroi”.

De asemenea, Lipă a adăugat că premiile canotorilor vor sosi în curând.

„Obiectivul Federaţiei Române de Canotaj a fost să califice cât mai multe echipaje, nu neapărat câştigarea de medalii. Sunt şi fericită, şi mulţumită, şi împlinită… am trecut prin toate stările la aceste Mondiale, de la agonie la extaz. Ca rezultate, a fost o ediţie foarte reuşită, însă problemele întâmpinate au fost multe, cu cazarea, cu masa, cu neacomodarea sportivilor şi alte mici neajunsuri. Dar sportivii noştri la aceste Mondiale au fost nişte eroi, cu adevărat nişte eroi. Au fost la start în fiecare zi sărind de la o probă la alta, pentru că am fost singura ţară de la Mondiale care am dublat. Sunt aşa de fericită de ceea ce am trăit acolo încât îmi e foarte greu să descriu în cuvinte”, a spus Lipă.

„Nu este greu să pregăteşti listele. Dar vă spun că nici nu am pregătit lista, pentru că fiecare lucru are momentul lui. Acum e momentul bucuriei şi al mulţumirilor, pentru că a fost un an foarte greu. Iar după atâtea luni de pregătire şi sacrificii parcă nu îţi mai vine să te gândeşti la nimic. Dar vor veni şi premierile, cu siguranţă”, a mai adăugat Elisabeta Lipă.