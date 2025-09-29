Elizabeta Samara a fost eliminată în primul tur la simplu, la China Smash 2025

Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara a cedat în setul decisiv meciul spectaculos de la debutul în proba de simplu, la China Smash 2025.

Românca a fost învinsă în prelungirile setului decisiv

În primul meci de pe tabloul principal, Elizabeta Samara (#36 mondial) a întâlnit-o pe Yeh Yi-Tian (Taipei, #59 mondial), iar tricolora a avut parte de o revenire fulimantă, datorită jocului, în setul al doilea.

Cele două au variat strategiile şi loviturile la masa de joc, şi-au împărţit momentele bune, iar calificarea s-a jucat în decisiv, când Elizabeta Samara a pierdut la limită, scor 2-3 (7-11, 11-2, 5-11, 12-10, 9-11).