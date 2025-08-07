Elizabeta Samara a fost învinsă în primul tur la WTT Champions Yokohama 2025

Elizabeta Samara (32 mondial) a debutat, joi dimineaţă, la WTT Champions Yokohama 2025, însă a fost învinsă de sportiva canadiană Mo Zhang (50 mondial).

Bernadette Szőcs o are adversară pe Ying Han

Deşi a început excelent şi a condus cu 7-0 în primul set, Elizabeta nu a reuşit să menţină ritmul, iar adversara a întors scorul şi s-a impus în acel set.

Samara a revenit în joc în setul al treilea, pe care l-a câştigat, dar finalul partidei i-a aparţinut sportivei din Canada. Scor final: 1-3 (8-11, 6-11, 11-8, 2-11).

Tot joi, Bernadette Szőcs intră în competiţie şi o va înfrunta pe Ying Han (Germania), în primul ei meci pe tabloul principal al turneului din Japonia.