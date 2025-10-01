Elizabeta Samara și Bernadette Szocs s-au în sferturile de dublu la China Smash 2025

Pe de altă parte, pe tabloul de simplu masculin, Eduard Ionescu (#74 mondial) s-a impus în faţa lui Jonathan Groth (Danemarca, #25 mondial). Tricolorul a fost decisiv într-un prim set echilibrat, apoi şi-a impus tactica în totalitate pentru victoria cu 3-0 (15-13, 11-3, 11-8) şi calificarea printre primii 16 sportivi ai probei.