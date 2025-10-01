Elizabeta Samara și Bernadette Szocs s-au în sferturile de dublu la China Smash 2025
Perechea favorită 7, Elizabeta Samara/Bernadette Szocs (#45 mondial), s-a calificat miercuri printre primele opt perechi de dublu feminin la China Smash 2025.
China Smash 2025, una dintre cele mai importante competiţii din această perioadă, se desfăşoară în perioada 25 septembrie – 5 octombrie la Beijing.
Samara şi Szocs au învins în optimi echipa Prithika Pavade (Franţa)/Adriana Diaz (Puerto Rico), #16 mondial, scor 3-1 (6-11, 11-6, 11-9, 11-9).
Pe de altă parte, pe tabloul de simplu masculin, Eduard Ionescu (#74 mondial) s-a impus în faţa lui Jonathan Groth (Danemarca, #25 mondial). Tricolorul a fost decisiv într-un prim set echilibrat, apoi şi-a impus tactica în totalitate pentru victoria cu 3-0 (15-13, 11-3, 11-8) şi calificarea printre primii 16 sportivi ai probei.