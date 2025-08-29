Elvețienii l-au distrus pe Istvan Kovacs după Copenhaga – Basel 2-0: „Nu înțeleg cum de n-a intervenit VAR-ul”
Istvan Kovacs (40 de ani) a primit critic dure din partea elvețienilor, după ce a arbitrat Copenhaga – Basel 2-0. Ca urmare a acestui eșec, campioana din „Țara Cantoanelor” a fost eliminată din play-off-ul Champions League.
FC Copenhaga a obținut calificarea pe tabloul principal din UEFA Champions League după ce a eliminat-o pe FC Basel, cu scorul general de 3-1. După 1-1 în Elveția, nordicii au tranșat „dubla” în returul de pe Parken.
Partida a fost arbitrată de o brigadă românească avându-l pe Istvan Kovacs la centru. Arbitrul din Carei a avut o fază foarte grea, în minutul 16, care a stârnit multe controverse.
Andreas Cornelius, cel care avea să deschidă scorul în minutul 46, a avut un duel cu Keigo Tsunemoto. Vârful danez și-a luat adversarul de gât și l-a trântit la pământ.
Atât cei de la FC Basel, cât și jurnaliștii elvețieni au fost extrem de contrariați de faptul că Istvan Kovacs a tratat cu indiferență atacul lui Cornelius.
„Centralului” din Carei i se reproșează că nu l-a eliminat pe atacantul celor de la FC Copenhaga și că nici măcar nu a fost chemat de VAR la marginea terenului pentru a revedea faza.
„Copenhaga a avut o ocazie mare după un corner, dar Andreas Cornelius l-a luat de gât pe Keigo Tsunemoto.
Fundașul a rămas pe gazon, dar nici Istvan Kovacs, nici cei din camera VAR nu au considerat că trebuie intervenit”, au scris elvețienii de la Watson. „Trebuia Cornelius dat afară de pe gazon?”, s-au întrebat și jurnaliștii de la Blich