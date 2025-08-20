Elvir Koljic a vorbit despre reușitele sale din startul sezonului și a dat verdictul despre Universitatea Craiova

Rapid a remizat, scor 2-2, în fața lui FCSB, într-un meci din etapa a șasea din Superliga, iar Elvir Koljic a reușit „dubla” la scorul 0-2.

Atacantul a vorbit despre startul bun de sezon al său la Rapid, precum și despre remiza cu ”roș-albaștrii”, în urma căreia giuleștenii au obținut un punct datorită contribuției sale.

„Atmosfera e bună de la începutul campionatului, pentru că nu am pierdut niciun meci.

De fiecare dată, am arătat forța și puterea pe care le avem. Am reușit să egalăm împotriva campioanei, sunt fericit, atât eu, cât și băieții, că am reușit să revenim.

Cu siguranță, rezultatul arată că suntem mai puternici. Suntem și am fost un grup unic. Zic că anul acesta avem un start mult mai bun și sper să o ținem tot așa cât mai mult.

Eu cred că am arătat că suntem puternici, că suntem unici, că avem suporteri care ne susțin 90 de minute, au cântat, ne-au susținut și cred că asta e un mare plus pentru noi.

Fiecare atacant dorește să marcheze, atât eu, cât și toți băieții de aici. Cred că am început sezonul bine. Sper să nu mă opresc aici. Sper să fiu sănătos și să am un an reușit, să ajut cât mai mult echipa.

(N.r. – Ți-ai stabilit un target de goluri?) Nu, nu, nu. Cât mai multe!

Vreau cât mai multe goluri, niciodată nu știi ce se întâmplă în fotbal. Câteodată merge bine, câteodată se întoarce. Eu sper să fie anul meu, anul Rapidului, să vină un trofeu în Giulești.”, a spus Elvir Koljic pentru PRO TV.

De asemenea, jucătorul a fost întrebat dacă este suporterul fostei sale echipe, Universitatea Craiova, în cupele europene.

„Craiova a început campionatul bine. Le doresc multă baftă și în Europa, merită să joace acolo.

(N.r. – Îi susții?) Cu siguranță. Susțin toate echipele din România, ele reprezintă România noastră. Sper ca anul viitor să fim norocoși și buni, să fim noi acolo și să încercăm să intrăm în Europa.

(N.r. – Susții și FCSB-ul?) Cu siguranță. Tuturor echipelor le doresc multă baftă. Sper ca toate cele trei echipe să intre, să joace în Europa, au loturi bune toate trei.

(N.r. – Cum e concurența între atacanți în Liga 1?) Să îți spun atacanți care îmi plac mie? Sunt mulți jucători buni: Munteanu, Bîrligea, Lukic, să nu uit de cineva.

(N.r. – Despre Mamadou Thiam) Nu știam (că a mers la FCSB). Baftă, să fie sănătos!

E o motivație pentru fiecare (n.r. – să înscrie goluri). Fiecare dorește să marcheze cât mai mult.

(N.r. – Te simți ca acasă în România?) M-am obișnuit. E bine. Sunt de șase ani aici. Începutul a fost puțin mai greu cu vorbitul, dar, ușor-ușor, am învățat, înțeleg mult mai multe lucruri mai bine.

Mă simt bine. Chiar mă simt bine.

(N.r. – Te-ai gândit să depui actele pentru cetățenie?) Nu, nu. Nici nu știu ce trebuie. N-am luat în calcul. Încă nu. Sunt cu gândul la fotbal anul acesta. Să fiu sănătos, să fiu fericit.

Fiecare an pare mai puternic, mai bun, un campionat bun, un campionat deschis, la care se uită multă lume. Se cumpără și jucători pe mulți bani și, astfel, la anul o să fie tot mai bun, așa simt eu.

Îmi e dor de acasă, de părinți. Îi văd de două-trei ori pe an, pentru că nu merg atât de des. E și departe, nu merg atât de mult acasă. M-am obișnuit, am și aici prieteni.

(N.r. – Te-ai gândit să te lași?) Nu, nu. Știu că mi-a spus doctorul care m-a operat că erau șanse foarte mari să am probleme mari, să nu pot continua fotbalul. Dar, nu știu, am simțit puterea, am simțit că pot. Pot să spun că sunt un luptător, am trecut peste de fiecare dată și continuăm mai departe.

(N.r. – Cine se bate la titlu?) La început de campionat, știam cu toții că toate cele trei echipe care joacă în Europa au un program mai greu. Dar zic că FCSB, Craiova, CFR, noi, normal, Dinamo, o echipă bună cu jucători, UTA a început și ea bine. Nu știu. Vedem! E prea devreme să vorbim despre asta. Eu zic că trebuie să ne concentrăm maxim. Avem un lot bun, calitate bună și sper că anul acesta să fie anul nostru.

(N.r. – Cum e Gâlcă antrenor?) Mister, am lucrat cu el și la Craiova. Avem o relație ok. Îmi oferă încredere. Le doresc multă baftă, e un om calm, bun, antrenor bun. Ca jucător a fost extraordinar și sper să îl ajut cât mai mult”, a spus atacantul bosniac pentru PRO TV.