Elvir Koljic: „Am jucat cu dureri, cu pastile”

Elvir Koljic, marcatorul unicului gol al Rapidului în remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, a declarat că a jucat cu dureri după accidentarea suferită în prima etapă, în victoria cu 2-0 cu FC Argeș.

„Și înainte de meci știam că va fi greu. Eu zic că e un rezultat pozitiv. Am avut și noi niște ocazii să luăm toate cele 3 puncte, dar suntem mulțumiți și cu un punct, vrem să adunăm cât mai multe.

Am fost la locul potrivit la centrare și mă bucur că am reușit să marchez și să-mi ajut echipa. Cu accidentarea e bine, am reușit să mă recuperez, vreau să le mulțumesc doctorilor. Am jucat cu dureri, cu pastile, mă bucur că am marcat.

Am jucat cât am putut și sper să fiu mult mai bine în meciul următor. Am trecut peste o perioadă destul de grea, mă bucur că am scăpat și nu am recidivat. Am început să simt puțină durere după ceva timp, dar a fost bine, mă bucur și mergem mai departe.

Știam că aici e o atmosferă incredibilă, acum simt și mai bine. Sper că am reușit să îi facem mândri și bucuroși pe suporteri, era mai bine să fi câștigat, dar mergem mai departe. Jucăm pentru ei, să aducem ceva în Giulești.

Dobre a jucat atacant, s-a descurcat bine, știm că e un jucător bun, în dispoziție bună, care dă 100%. Îi doresc multă baftă”, a declarat Elvir Koljic, la DigiSport.