Elvir Koljic, atacantul celor de la CSU Craiova, a vorbit despre lupta la titlu: „Cred că CFR Cluj e favorită totuși!”

Elvir Koljic, atacantul celor de la CSU Craiova, a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1.

Vârful bosniac consideră că CFR Cluj este principala favorită. Iată ce a spus jucătorul oltenilor.

„Cred că CFR Cluj e favorită totuși!”

„Sunt de patru ani și ceva aici, cred că avem o ocazie mare să ne batem la titlu. Multe echipe se luptă, oricine din play-off are șanse. Dar am încredere în noi, avem lot bun. Cred că reușim anul acesta! Eu asta cred. Cred că CFR Cluj e favorită totuși, are experiența necesară în asemenea bătălii.

CFR Cluj a fost, și este, cel mai dificil adversar din Liga 1 pe care l-am întâlnit. Am pierdut multe puncte în deplasare, trebuie să fim mai atenți acolo și să nu mai cedăm. Lupta în play-off se va duce în cele mai mici detalii. Trebuie să începem să legăm victoriile și să avem un joc constant bun”, a spus Koljic, pentru GSP.ro.