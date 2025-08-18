Elvir Koljic, după Rapid – FCSB: „Toată echipa e omul meciului”

Elvir Koljic a fost eroul giuleştenilor. Bosniacul a marcat de două ori pe final şi a adus un punct Rapidului în meciul cu FCSB (scor 2-2).

„Toată echipa e omul meciului, dacă pot să spun aşa. Am luptat, am fost în dificultate, dar am marcat două goluri şi am revenit. Sunt fericit şi sper să fac în continuare acelaşi lucru.

Am primit mingea din spate, iar singura soluţie a fost să marchez cu călcâiul. L-am prins şi pe Târnovanu pe picior greşit şi a intrat în poartă.

Am jucat contra campioanei, e greu să joci cu ea, cu siguranţă au jucători buni. S-a simţit în ultimele minute că-s obosiţi”, a spus Koljic.