Elvir Koljic, prima reacţie după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam mai mult, dar suntem mulţumiţi şi cu un punct!”

„Sunt bucuros că am reuşit să marchez, dar eu cred că meritam în seara asta mai mult. Am avut ocazii în repriza a doua, dar CFR e echipă bună. Noi am încercat să marcăm golul 2, dar suntem mulţumiţi şi cu un punct.

Era bine dacă reuşeam să luăm toate punctele, dar CFR e echipă bună. Noi ne gândim în faţă, la următorul meci. Eu mă simt bine, dar sunt şi alţi jucători foarte buni. Nu contează cine joacă titulari, important e să câştigăm.

Anul ăsta e un play-off foarte bun, cu echipe foarte bune. Urmează meciul cu Farul, echipă care e foarte bună. Dar noi avem echipă foarte bună şi cred că putem să câştigăm„, a declarat Elvir Koljic pentru digisport.ro.