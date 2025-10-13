Emeric Ienei îl îndeamnă pe Mircea Lucescu: „Nu renunța, du România la Mondial!”

Fostul antrenor legendar Emeric Ienei îl susține cu tărie pe Mircea Lucescu să rămână selecționerul echipei naționale până la Campionatul Mondial. Ienei, impresionat de jocul României în victoria cu Austria, îi transmite un mesaj clar: „Mircea, nu renunța!”

Emeric Ienei a urmărit cu emoție meciul și a lăudat echipa pentru ambiția și inteligența arătate pe teren, remarcându-l pe Ghiță, marcatorul golului decisiv, ca unul dintre eroii partidei. „Chiar dacă Austria era favorită, România a jucat atât de bine încât adversarii nici nu au contat,” a spus Ienei pentru gsp.ro.

Legendarul tehnician a oferit un sfat pentru Lucescu: „Tu ai dus echipa aici, trebuie să-ți faci treaba până la capăt, să ajungeți la Mondial! Fotbalul românesc are resurse și jucători dispuși să lupte pentru națională. Este meritul tău că i-ai făcut să creadă.”

„Am văzut întregul meci cu Austria și m-a impresionat cum a jucat echipa noastră. Am văzut ce le-a cerut Mircea înainte de meci, să joace în așa fel încât să nu le fie rușine la finalul partidei. Și după victorie i-a felicitat că au jucat inteligent.

Și eu le spuneam elevilor mei, la Steaua, la echipa națională, cam tot același gen de lucruri. Indiferent de cifre, de salarii, de ce statut au adversarii, nu trebuie niciodată să pornești de la ideea că gata, nu ai nicio șansă. Ci să lupți, să le demonstrezi că poți să fii tu mai buni ca ei.

Uite că Austria, chiar dacă avea prima șansă, nici nu a prea contat. Și asta fiindcă România a jucat atât de bine, cu ambiție, cu inteligență și a blocat tot. Ba chiar a avut și ocazii mai multe.

E greu să găsești cel mai bun jucător la un asemenea meci, când echipa a fost cheia. Dar l-aș nominaliza chiar pe Ghiță, cel care a marcat golul. Fiindcă, deși erau ultimele secunde, s-a dus acolo, în careu, a crezut că poate face ceva și chiar a făcut. Acum, băieții ăștia au ridicat ștacheta și toată lumea o să vrea să vadă că și în următoarele meciuri vor juca la același nivel. Fiindcă au demonstrat că pot.

Cum să faci așa ceva? Mircea, nu renunța! Tu ai dus echipa aici, trebuie să-ți faci treaba până la capăt, să ajungeți la Mondial! Uite că fotbalul românesc are resurse, avem jucători care au disponibilitatea să lupte pentru echipa națională. E si meritul lui că i-a făcut să creadă. Deci trebuie să meargă împreună până la capăt! Eu am mare încredere în Mircea și în națională. Chiar m-au impresionat băieții. Și le țin pumnii, să ajungă iar la Campionatul Mondial!”, a declarat Emeric Ienei, conform gsp.ro.