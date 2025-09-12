Emil Grădinescu știe unde au greșit cei de la CSA Steaua: ”Cel mai bine a explicat situaţia Şiman!”

Steaua București a câștigat cu 2-1, în fața celor de la ASA Târgu Mureș.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 6 din Superligă.

”Militarii” au reușit să revină în meci, după ce au fost conduși cu 0-1.

După meci, Emil Grădinescu a analizat situația celor de la CSA Steaua.

„Soluţia ar fi clară, o ştie toată lumea. La meciul ăsta au asistat 1679 de spectatori, la meci cu liderul seriei secunde, 1679, în patru meciuri acasă au aproximativ 9000 de spectatori, în patru meciuri adunate. Despre ce vorbim?

Cel mai bine a explicat situaţia Şiman, în momentul în care tu ai înfiinţat clubul CSA Steaua Bucureşti, ai înfiinţat în 2017 secţia de fotbal, dacă ai înfiinţat-o înseamnă că ai rupt orice legătură cu trecutul. Deci, aia a fost marea greşeală, felul în care a fost conceput actul de înfiinţare. Mai departe, tot ce a hotărât instanţa, trecem cu vederea. E în nota generală a multora dintre hotărârile judecătoreşti din ziua de azi.”, a declarat Emil Grădinescu.