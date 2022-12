Emil Săndoi a analizat adversarele României la CE de tineret din 2023: „Nu va fi ușor, întâlnim spuma Europei”

Naționala de tineret a României va întâlni Spania, Ucraina și Croația la CE de anul viitor, organizat de țara noastră și Georgia.

„Am văzut o creștere de la partidă la partidă”, spune Emil Săndoi

Selecționerul Emil Săndoi recunoaște că tricolorii vor avea o misiune dificilă, dar este optimist. „Eu am avut două acțiuni cu băieții mei, cei tineri. Am avut cele 2 jocuri cu Spania și Olanda, după care pe cele cu CSA Steaua și FC Argeș.

Sunt bucuros după aceste 2 acțiuni pentru că am văzut o creștere de la partidă la partidă, asta înseamnă că au fost foarte receptivi în tot ceea ce am stabilit de comun acord, au fost foarte implicați.

O spun sincer, au fost adevărați profesioniști și ca program, și ca respectarea lui, ca implicare la antrenamente, ca dorință de a asimila cât mai mult. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte mulțumit.

Am jucat cu Spania, am pierdut, dar am folosit un anumit sitem, eram la început de drum, aveam doar 2 zile cu ei. A venit meciul cu Olanda unde am fost mult mai ok, am avut 2-3 zile la dispoziție în care am lucrat tactic, am făcut analize video, le-am explicat exact ce ne dorim de la ei.

S-a văzut un plus, am reușit un egal cu niște jucători care joacă în cele mai puternice campionate din Europa. Nu știu dacă e o diferență între Spania și Olanda la nivel de tineret”, a declarat Emil Săndoi, la Sport Total FM.

„Nu va fi ușor, întâlnim spuma Europei”, a caracterizat Emil Săndoi adversarele de la CE 2023

Tehnicianul s-a referit și la meciurilor naționalei României din cadrul Grupei B. „Nu va fi ușor, întâlim spuma Europei. La spanioli nu are niciun rost să mai vorbim ce jucători au și pe unde joacă, titulari pe la City, Barcelona, Valencia. Asta e Spania.

La prima reprezentativă au o groază de jucători tineri, Gavi, Pedri, care au drept de joc și la tineret, dar nu cred că se mai întorc. Croația, la fel, vedem unde a ajuns echipa mare și unde ajunge de ani buni.

Pentru că asta își propun, vând jucători prin toată lumea, jucători tineri, care se impun la nivel înalt. Iar Ucraina, ce pot să zic. Vedem Sahtior în Champions League, avea vreo 5 jucători de la echipa de tienret și mai sunt și la Dinamo Kiev încă vreo 5.

Deci și Ucraina poate să fie la nivelul Spaniei. Dar vorbeam mai înainte, pe organizare, pe disciplină, pe sacrificiu, nimic nu e imposibil. Și eu am încredere în ei, chiar m-au impresionat”, a mai declarat Săndoi.

Până la competiția continentală, România U21 va întâlni pe 24 martie echipa similară a Portugaliei, pe stadionul Steaua, urmând ca pe 28 martie să întâlnească Germania U21, la Sibiu.