Emil Săndoi a explicat prestația modestă a României la CE U21: „Am jucat într-un singur fundaș central”

Naționala U21 a României a obținut un singur punct la CE, clasându-se pe locul 4 în Grupa B, după Spania, Ucraina și Croația.

Emil Săndoi s-a bazat pe un singur fundaș central „de meserie” la CE U21

Formația pregătită de Emil Săndoi a fost învinsă de Spania cu 0-3 și Ucraina cu 1-2, după care a remizat (0-0) cu Croația.

Selecționerul consideră că altfel ar fi stat lucrurile dacă avea la dispoziție toți jucătorii. „Sperăm să se poată mai mult, dar este adevărat, asta este realitatea și pot să spun că atât am putut în acest moment cu multele probleme pe care le-am avut.

Să știți că eu nu pot să fac abstracție de anumite lucruri care s-au petrecut, tehnicile pe care le-am avut, de nivelul competiției la care am jucat. Și la nivelul acestei competiții rezultatele se obțin foarte greu.

Au fost mai multe probleme începând cu lipsa unor jucători care nu s-au prezentat la niște jocuri și unii nu s-au prezentat chiar deloc.

Altfel ar fi arătat această echipă cu un Drăgușin căreia cei de la club nu au vrut să-i dea voie să joace și pe parcursul acestui turneu final, ne-a lipsit foarte mult, cu Screciu care să-l fi avut în toate meciurile, dar gândiți-vă că Screciu a jucat doar 70 de minute în al doilea joc cu Ucraina, în rest, în primul meci cu Spania nu a jucat, iar în ultimul meci nu a jucat deloc.

Cu Mihailă de exemplu care s-a accidentat, cu Grabeni care s-a accidentat cu o zi înainte de a anunțat lotul. Poate cu Bairam dacă l-am fi avut la dispoziție, deci au fost o serie de probleme în niște posturi cheie ale noastre și niște posturi care nu erau acoperite de dubluri de posturi. Eu v-am dat doar o serie de posturi care mi-au lipsit.

Păi haideți să vedem că eu am jucat într-un singur fundaș central, în Racovițean am dus toate meciurile din grupă, pentru că și celălalt, Dican, și el a avut o evoluție foarte bună, el a jucat numai mijlocaș central la echipa de club în ultimul timp, deci nouă ne-a lipsit un fundaș central, Drăgușin, ne-ar fi ajutat”, a spus Săndoi la Sport Total FM.