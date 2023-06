Emil Săndoi: „Am fost în creștere la această competiție”

Selecţionerul echipei naţionale de tineret, Emil Săndoi, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul partidei cu Croaţia, scor 0-0, că această ediţie a Campionatului European Under 21 găzduit de România şi Georgia a fost o sărbătoare tristă a fotbalului românesc, ţinând cont că formaţia sa părăseşte competiţia din faza grupelor.

„Toţi am aşteptat acest Campionat European, care cred eu că a avut o organizare ireproşabilă. Toţi ne doream să fie o sărbătoare a fotbalului românesc. Din păcate, acest Campionat European a fost o sărbătoare tristă a fotbalului românesc. Dar cred în acelaşi timp că avem multe de învăţat din acest turneu final”, a afirmat Săndoi.

Referitor la meciul cu Croaţia, el a menţionat că deşi nu exista miză a simţit la jucătorii săi teamă şi precipitare.

„Cred că a fost o partidă echilibrată până în ultimele minute. Şi jocul nostru s-a ridicat azi la nivelul adversarului. Cred că am fost în creştere la această competiţie. Azi am avut momente bune, dar am simţit şi acea teamă, acea precipitare la acele oportunităţi în care puteam să facem diferenţa, plus aceste probleme la posesie pe care le-am văzut la echipă şi înainte de a veni eu”, a explicat selecţionerul.

Emil Săndoi a lăsat să se înţeleagă că nu va mai continua la conducerea naţionalei de tineret, subliniind faptul că după fluierul de final al partidei Croaţiei contractul său cu FRF s-a încheiat.

„Mie mi se încheie contractul cu Federaţia Română de Fotbal. De fapt, s-a încheiat contractul la ultimul fluier al arbitrului. Dar dacă aş fi avut 10 de ani de contract cu FRF, nu cred că ar fi fost o problemă să încheiem dacă aveam o discuţie şi nu se mai dorea colaborarea cu mine. Din punct de vedere al selecţiei nu îmi reproşez absolut nimic. În rest, fiecare antrenor are să îşi reproşeze ceva. Poate n-am fost inspirat. Însă în momentul de faţă eu cred că am luat cei mai buni jucători din campionatul pentru turneul final”, a precizat Săndoi.

Selecţionatele de tineret ale României şi Croaţiei au terminat la egalitate, 0-0, marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în ultimul lor meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din România şi Georgia.

România părăseşte competiţia din faza grupelor, fără victorie şi fără gol marcat.

La Campionatul European pe care îl găzduieşte, România a pierdut meciul de debut contra Spaniei (0-3), apoi a cedat în faţa Ucrainei (0-1), iar în ultimul meci a remizat cu Croaţia (0-0), încheind pe ultimul loc în grupă.