Emil Săndoi, după eliminarea Chindiei din Cupă: ”Rar vezi așa ceva pe terenurile de fotbal”

Chindia Târgoviște a pierdut meciul cu Sepsi, scor 1-2, în faza sferturilor de finală ale Cupei României, și, prin urmare, a fost eliminată.

La finalul partidei ce a avut loc la Ploiești, Emil Săndoi a comentat prestația jucătorilor săi și a acuzat greșelile din defensivă care au dus la primirea celor două goluri, ambele în prima repriză.

Legat de arbitraj, antrenorul de 56 de ani nu a dorit să îl comenteze, deși dâmbovițenii au cerut un penalty la o lovitură cu cotul a lui Ninaj asupra lui Iacob, în repriza a doua.

”O primă repriză în care Sepsi a dominat, s-a și desprins pe tabelă, dar după un cadou. La primul gol, dacă nu lovea Căpușă mingea, tot ar fi fost gol. La al doilea gol, a fost un cadou cum rar vezi pe terenurile de fotbal.

În a doua repriză am dominat, ne-am și creat ocazii de gol, puteam să întoarcem jocul. Noi nu avem lotul pe care îl are la Sepsi, am fost nevoiți să apelăm la sistemul de rotație. N-am vrut ca unii jucători să aibă trei jocuri într-o săptămână. Pe Kocic sau pe Stoian nu i-am scos pentru o evoluție proastă, nu, ci pentru a-i menaja.

Data trecută am protestat pentru că am văzut traiectoria mingii exact și am văzut exact ce i-a transmis asistentul centralului. Acum, nu vreau să comentez. Sper din tot sufletul ca la meciurile care urmează să nu se facă greșeli, nici în favoarea noastră, dar nici în defavoarea noastră”, a declarat Emil Săndoi.