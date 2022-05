Emil Săndoi îl apără pe Nicușor Bancu: „Și-a pierdut cumpătul, el e un băiat deosebit!”. Ce a spus tehnicianul Chindiei despre fundașul Craiovei!

La partida retur Craiova-Sepsi (0-1, 1-3 la general), din semifinalele Cupei României, Nicușor Bancu, fundașul oltenilor, a șocat lumea fotbalului românesc cu gestul său.

Mai exact, fotbalistul i-a aplicat un cap în piept unui adversar, iar după ce acesta a căzut secerat la pământ, Bancu nu s-a putut abține și l-a lovit și cu mingea în cap.

Emil Săndoi: „A avut evoluții bune/ E frustrare!”

Emil Săndoi, tehnicianul Chindiei și fost antrenor al Craiovei, a comentat gestul nesportiv al lui Nicușor Bancu, ținând totuși să îl aprecieze pentru progresul făcut până acum în carieră.

„Și-a pierdut cumpătul, el e un băiat deosebit. Eu l-am luat din liga a doua, când eram antrenor alături de Cârțu. A avut evoluții bune, a crescut, a ajuns la echipa națională. E frustrare, Craiova a avut rezultate bune, până la meciul de Cupă.

A venit acest șoc, lumea era obișnuită cu acest trofeu. Tensiunea, presiunea, dorința prea mare trebuie temperate. Îmi pare rău pentru gestul său și pentru Universitatea Craiova, pentru că au ratat acest trofeu”, a declarat Emil Săndoi, pentru Pro Arena.

Despre lupta la titlu, antrenorul Chindiei crede în șansele CFR-ului, dar consideră că jucătorii FCSB-ului pot face diferența.

„CFR are un plus de experiență și ar părea favorită. FCSB are jucători cu o calitate deosebită. Fotbaliștii de la FCSB pot face diferența, parcă mai mult decât cei de la CFR. Îmi pare rău că nu e și Craiova în această luptă. Păcat că s-a întâmplat asta în ultimele etape. E o luptă interesantă”, a mai adăugat Emil Săndoi, pentru sursa menționată.

În acest moment, CFR este lider, cu 54 de puncte, FCSB ocupă locul 2, cu 52 de puncte, iar Craiova ocupă locul 3 cu 45 de puncte.

FCSB va juca în această seară cu FC Voluntari, într-o partidă în care roș-albaștrii au nevoie de victorie pentru a juca în ultima etapă cu titlul pe masă. O victorie a Craiovei în Gruia, ar avantaja enorm trupa lui Toni Petrea.