Emma Răducanu a fost eliminată în optimile turneului de la Seul

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (33 WTA, favorită nr. 8) a fost eliminată joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud).

Competiția este dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari, iar ea s-a înclinat în trei seturi, 6-4, 6-7 (10), 1-6, în fața cehoaicei Barbora Krejcikova (39 WTA).

În prima confruntare dintre cele două jucătoare, Krejcikova, câștigătoarea de la Roland Garros (2021) și Wimbledon (2024), s-a impus după o partidă de aproape trei ore în fața britanicei de origine română, câștigătoare în 2021 la US Open, care a irosit trei mingi de meci. Krejcikova a avut patru ași și a comis zece duble greșeli, iar Răducanu patru ași și două duble greșeli.

Cehoaica va juca în runda următoare cu poloneza Iga Swiatek (2 WTA, principala favorită) care în optimi a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea (66 WTA) cu 6-3, 6-2.

Turneul de la Seul a fost câștigat în 2015 de Irina Begu, iar Monica Niculescu a jucat finala în 2016.

Rezultate de joi de la simplu feminin din optimi de finală:

Iga Swiatek (Polonia, cs 1) – Sorana Cîrstea (România) 6-3, 6-2

Suzan Lamens (Olanda) – Diana Șnaider (Rusia, cs 5) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia, cs 2) – Lois Boisson (Franța) 4-6, 6-2, 6-2

Ella Seidel (Germania) – Beatriz Maia Haddad (Brazilia, cs 6) 6-7 (4), 7-6 (3), 7-5

Katerina Siniakova (Cehia) – Daria Kasatkina (Australia, cs 4) 7-6 (2), 6-2

Barbora Krejcikova (Cehia) – Emma Răducanu (Marea Britanie, cs 8) 4-6, 7-6 (10), 6-1