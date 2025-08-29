Emma Răducanu a fost umilită de Elena Rybakina, care s-a calificat în premieră în optimi la US Open

Elena Rybakina a învins-o cu uşurinţă pe Emma Răducanu, vineri, în turul trei al US Open, scor 6-1, 6-2.

Următoarea adversară este Marketa Vondrousova

Pentru prima dată în optimi la Flushing Meadows, jucătoarea din Kazahstan o va înfrunta pe Marketa Vondrousova.

US Open este turneul de Grand Slam la care Elena Rybakina a avut cele mai puţine succese şi care i-a zâmbit cel mai mult Emmei Răducanu.

Cu toate acestea, prima a învins-o pe a doua în doar o oră de joc în turul trei al turneului american. Răducanu nu a rezistat în faţa forţei jucătoarei din Kazahstan.

În continuare, câştigătoarea Wimbledonului 2022 o va înfrunta pe Marketa Vondrousova, care a dat de pământ cu Jasmine Paolini (cs 7), învingând-o cu 7-6 (4), 6-1.