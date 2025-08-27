Emma Răducanu a învins-o pe Janice Tjen şi s-a calificat în turul trei la US Open

Emma Răducanu a învins-o miercuri la US Open,pe indoneziana Janice Tjen, scor 6-2, 6-1, şi s-a calificat în turul trei.

Meciul a durat doar o oră, aceasta fiind cea mai rapidă victorie a jucătoarei în vârstă de 22 de ani.

Cu toate acestea, serviciul precis şi ritmul implacabil al lui Răducanu s-au dovedit a fi prea mult pentru adversara sa, iar britanica s-a impus în doar o oră, fiind cea mai rapidă victorie a sa într-un turneu de Grand Slam.

”Sunt foarte mulţumită de felul în care am jucat astăzi. Janice este o adversară extrem de periculoasă”, a declarat Răducanu.

Răducanu o va înfrunta în runda următoare pe ceha Tereza Valentova sau pe campioana de la Wimbledon 2022, Elena Rîbakina.