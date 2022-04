Emma Raducanu, debut cu victorie la Sttugart – Iga Swiatek, calificată în sferturi

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a debutat cu o victorie în turneul WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 611.210 euro, după ce s-a impus, miercuri, cu 6-1, 6-2 în faţa australiencei Storm Sanders.

Răducanu a reuşit abia a doua sa victorie în 2022 în circuitul profesionist, jucătoarea de origine română urmând să joace în optimi contra Tamarei Korpatsch (Germania).

Up and running in Stuttgart 🏃‍♀️

🇬🇧 @EmmaRaducanu takes out Sanders 6-1, 6-2 and will face Korpatsch in Round 2!#PorscheTennis pic.twitter.com/eXaWtAPkgG

