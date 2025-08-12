Emma Răducanu, deranjată în timpul meciului cu Arina Sabalenka de un copil care plângea

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a fost deranjată de un copil care plângea în timpul setului decisiv din meciul cu belarusa Arina Sabalenka, din cadrul turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), relatează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Emma Răducanu, locul 39 WTA, a fost învinsă foarte greu, în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5), după trei ore și 12 minute de joc, de Arina Sabalenka, numărul unu mondial, în turul al treilea al turneului de la Cincinnati.

În timpul ultimului set, britanica și-a pierdut răbdarea, enervată de plânsul unui copil din public.

Cu Sabalenka conducând cu 4-3, 40-40, Răducanu, la serviciu, a întrerupt brusc jocul și i-a spus arbitrului: ‘Sunt zece minute’, referindu-se la un copil din tribune care nu se oprea din plâns. Arbitrul, surprins, a replicat: ‘E un copil. Chiar vrei să dau afară un copil de pe stadion?’

O parte a publicului, solidară cu britanica, a răspuns afirmativ. În ciuda acestui episod, Răducanu a câștigat al optulea ghem, care a durat 23 de minute, înainte de a pierde la tie-break.

Conform WTA Tour, acesta a fost probabil cel mai bun meci al Emmei Răducanu de la câștigarea Openului Statelor Unite, în 2021.