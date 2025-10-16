Emma Răducanu încheie sezonul prematur din cauza problemelor de sănătate

Emma Răducanu a avut anul acesta cel mai bun parcurs al său la US Open de la titlul obținut în 2021, cu două victorii clare, înainte de a fi eliminată de kazaha Elena Rîbakina, a noua favorită.

Numărul 29 mondial speră că rezultatele obținute până acum îi vor fi suficiente pentru a fi cap de serie la primul turneu de Grand Slam al anului viitor, Australian Open.

Presa britanică a relatat că Răducanu va continua colaborarea cu antrenorul spaniol Francisco Roig și în sezonul viitor, după numeroase schimbări în echipa sa în ultimele stagiuni.

Răducanu a fost chinuită de probleme de formă și fizice de la singurul său titlu de Mare Șlem, dar a redescoperit spiritul său competitiv anul acesta, la Miami Open, unde a atins sferturile de finală, notează Reuters. Ea a jucat 28 de meciuri în acest an, atingând semifinalele la Washington în iulie.