Emma Răducanu s-a simţit rău și s-a retras în primul tur la Wuhan

Numărul unu britanic Emma Răducanu s-a retras din meciul din prima rundă cu americanca Ann Li, la Wuhan Open, turneu de categorie WTA1000.

Răducanu părea lipsită de energie şi se pare că a avut probleme cu condiţiile de căldură şi umiditate, fiind condusă cu 6-1, 4-1 în China.

Jucătoarea de pe locul 30 mondial a chemat medicul după ce a pierdut două break-uri în setul al doilea şi i s-a măsurat tensiunea arterială şi i s-a luat temperatura înainte de a se retrage.

La începutul acestei săptămâni, jocul a fost suspendat pe toate terenurile în aer liber din Wuhan, deoarece temperaturile au ajuns la 34 °C.

Campionul en titre Jannik Sinner s-a retras din cauza crampelor în turul trei al Mastersului de la Shanghai din această săptămână, în timp ce Novak Djokovici, de 24 de ori campion de Grand Slam, a vomitat în timpul victoriei sale împotriva lui Yannick Hanfmann.

O evoluţie bună la Wuhan i-ar fi sporit şansele lui Raducanu de a fi cap de serie la Australian Open din ianuarie, primul Grand Slam al sezonului.

Li, numărul 46 mondial, o va înfrunta în turul al doilea pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 9, care a învins-o luni pe canadianca Victoria Mboko, scor 6-3, 6-2.